В 2027 году в Нижегородской области будет сокращено 15% государственных и муниципальных служащих. Об этом сообщил губернатор Глеб Никитин по итогам проведения «нулевых» чтений бюджета региона на 2027 – 2029 годы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АМ Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
- Правда или ложь: ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым