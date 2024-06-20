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США подали в суд на Adobe. Все из-за механизма отмены подписок

США подали в суд на Adobe. Все из-за механизма отмены подписок

США подали в суд на Adobe из-за слишком сложного механизма отмены платных подписокРегулятор США подал иск против компании Adobe, обвинив ее в нарушении законов о защите прав потребителей: в заявлении, поданном в Министерство юстиции США, утверждается, что Adobe нанесла вред потребителям, сделав механизм отказа от платных подписок слишком сложным и не раскрывая всех условий дорогостоящих подписок на свои продукты.

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