Из-за автомойки в Садаках активисты раскритиковали работу властей Кирова

В качестве примера «такой вседозволенности» привели автомойку в п. Садаковский, работающую 13 лет. В 2008 году администрация Кирова выдала разрешение на строительство здесь гаражного бокса на данном участке, который «вдруг» превратился в автомойку.
В качестве примера «такой вседозволенности» привели автомойку в п. Садаковский, работающую 13 лет. В 2008 году администрация Кирова выдала разрешение на строительство здесь гаражного бокса на данном участке, который «вдруг» превратился в автомойку.
Свежие комментарии