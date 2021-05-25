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Из-за автомойки в Садаках активисты раскритиковали работу властей Кирова

Из-за автомойки в Садаках активисты раскритиковали работу властей Кирова

В качестве примера «такой вседозволенности» привели автомойку в п. Садаковский, работающую 13 лет. В 2008 году администрация Кирова выдала разрешение на строительство здесь гаражного бокса на данном участке, который «вдруг» превратился в автомойку.

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