Песков: РФ не снимет санкции с Рубио, пока Лавров находится под санкциями США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью ТАСС заявил, что Россия не будет отменять санкции в отношении сенатора от Флориды Марко Рубио, пока под ограничениями остается министр иностранных дел Сергей Лавров.
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