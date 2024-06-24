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Эти 5 моделей платьев точно не для выпускного

Фото Тамары Беллис на Unsplash Выпускной — это то торжество, на котором хочется быть неотразимой. Однако не всегда получается соблюсти дресс-код: кажется, что надела самое лучшее, но по итогу образ совершенно не соответствует мероприятию.

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