Reuters: переговоры США и Украины по ископаемым прошли в атмосфере антагонизма

TASS/AP/Alex Brandon Переговоры в Вашингтоне относительно сделки по природным ресурсам прошли между делегациями Украины и Соединенных Штатов в атмосфере антагонизма, сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.
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