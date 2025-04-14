Лавров назвал отсутствие диалога между РФ и США идиотизмом Байдена

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью «Коммерсанту» заявил, что президент США Дональд Трамп заинтересован в обеспечении национальных интересов своей страны, но при этом придерживается здравого смысла.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии