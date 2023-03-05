Журнал «Профиль»

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NBC: в США прибыли два украинских пилота

NBC: в США прибыли два украинских пилота

В Соединенные Штаты прибыли двое украинских пилотов. Американские военные планируют оценить их навыки для потенциально возможного дальнейшего обучения работе с ударными истребителями западного образца – речь, в том числе, идет и о штурмовиках F-16.

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