NBC: в США прибыли два украинских пилота

В Соединенные Штаты прибыли двое украинских пилотов. Американские военные планируют оценить их навыки для потенциально возможного дальнейшего обучения работе с ударными истребителями западного образца – речь, в том числе, идет и о штурмовиках F-16.
В Соединенные Штаты прибыли двое украинских пилотов. Американские военные планируют оценить их навыки для потенциально возможного дальнейшего обучения работе с ударными истребителями западного образца – речь, в том числе, идет и о штурмовиках F-16.
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