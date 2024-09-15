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Стефан Янкович (Janko) не объяснил, как он там оказался, но назвал видео «На грани жизни» («Na ivici života»). На втором видео...

Стефан Янкович (Janko) не объяснил, как он там оказался, но назвал видео «На грани жизни» («Na ivici života»). На втором видео...

Сербский видеблогер попал в берлогу к медведю Стефан Янкович (Janko) не объяснил, как он там оказался, но назвал видео «На грани жизни» («Na ivici života»).

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