Пресс-конференция «Московская этнографическая олимпиада "Москва – столица многонациональной России"»

фото: РИА Новости/Алексей Мальгавко Предлагаем Вам ознакомиться с итогами пресс-конференции «Московская этнографическая олимпиада "Москва – столица многонациональной России"» В среду, 26 июня 2024 года, в 11:00 состоялась пресс-конференция Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы на тему: «Московская этнографическая олимпиада "Москва – столица многонациональной России": от Черного моря до Тихого океана».