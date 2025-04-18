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В Госдуме рассказали о дополнительных выплатах некоторым категориям пенсионеров

В Госдуме рассказали о дополнительных выплатах некоторым категориям пенсионеров

В мае в силу вступают изменения, предусматривающие право на получение единовременной выплаты в размере 80 тысяч рублей ветеранам Великой Отечественной войны, а также доплаты для членов экипажей гражданской авиации и работников угольной промышленности со стажем более 25 лет.

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