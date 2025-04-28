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Член украинской организации сел на 18 лет за подготовку подрыва главы предприятия ОПК

Член украинской организации сел на 18 лет за подготовку подрыва главы предприятия ОПК

Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника украинской террористической организации за подготовку подрыва главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске.

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