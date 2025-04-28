Член украинской организации сел на 18 лет за подготовку подрыва главы предприятия ОПК

Центральный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы участника украинской террористической организации за подготовку подрыва главы предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Ижевске.
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