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Царьград

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Подростки на Сахалине переплыли реку в попытке уйти от полиции

Подростки на Сахалине переплыли реку в попытке уйти от полиции

В Поронайске, Сахалинская область, двое подростков бросили мопед и переплыли ледяную реку, пытаясь уйти от сотрудников ДПС.

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