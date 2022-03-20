Национал-предатели России расплодились в благоприятной среде

Все правильно вчера Владимир Владимирович сказал про национал-предателей и пятую колонну — за право посидеть в западных сенях на приставном табурете эта смердяковщина готова мать родную продать ни за грош… Но вот тут у меня возникает вопрос — последние десять лет те из нас, кто настроен государственнически, патриотично, кто переживал и продолжает переживать за русскую культуру, идентичность, за сам архетип нашего народа, кричали дурным голосом, обращаясь к власть предержащим — что вы, мля, делаете? Кого вы воспитываете? Грамотного потребителя или человека? Почему вы позволяете издеваться над нашей историей, полностью очерняя семидесятилетний период жизни СССР, для чего вы, при помощи таких гадюшников, как Ельцин-Центр, бесчисленные музеи ГУЛАГа, всякие там стены скорби, сами, своими собственными руками формируете у людей комплекс неполноценности и вины? Почему мы вышли из Совета Европа только сейчас, а не после того, как эти ублюдки приняли постановление, уравнявшее СССР с гитлеровской Германией? Почему никто не контролирует использование грантов на спектакли, кино, литературу, вследствие чего мы захлебываемся, причем буквально, в потоках пальцем деланного говнища, порочащего само слово «русскость»? И кто, вы думали, вырастет в таком потоке дерьмища, лившегося на наши головы? Новые созидатели, вроде тех, кто дважды отстроил страну из руин и создал мощнейшее государство, с которым были вынуждены считаться все, включая американцев, или зажравшиеся потре*ляди, которые дольше собственного носа и глубже собственного холодильника ничего не видят? Вот и имеем пятую колонну, фактически эксклюзивно занимающую все важнейшие посты в стране, а именно посты, отвечающие за культуру, просвещение, образование, правильное толкование истории, воспитание настоящего гражданина, а не свиньи, уткнувшейся рылом в собственную лохань и поднимающую визг, как только из этой лохани куда-то исчезают фуа-гра и пармезан… Не знаю, кто там сказал эти слова про то, что войны выигрывает школьный учитель, разным историческим фигурам эти слова приписывают… Но слова эти абсолютно верны — пока в стране не будет четко сформулирована идеология развития, пока в соответствие с этой идеологией не будут приведены культура, образование, просвещение, воспитание, так и будем метаться с криками про пятую колонну и национал-предателей, а они так и будут продолжать стрелять нам в спину.