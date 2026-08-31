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Происшествия

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Житель Хакасии, уличённый полицейскими в мошенничестве при утилизации отходов на сумму более 4,9 млн рублей, отправится в колонию общего режима

В производстве следственной части Следственного управления МВД по Республике Хакасия находилось уголовное дело в отношении местного жителя, занимающегося предпринимательской деятельностью.

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