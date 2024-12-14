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Конгрессмен Готтхаймер обвинил ФБР в утаивании данных о дронах над двумя штатами

Конгрессмен Готтхаймер обвинил ФБР в утаивании данных о дронах над двумя штатами

Федеральная служба безопасности (ФБР) и министерство внутренней безопасности утаивают от американцев информацию о неизвестных дронах, которые в последнее время наблюдаются в небе над штатом Нью-Джерси и пригороде Нью-Йорка.

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