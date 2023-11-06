Крымчанин победил во Всероссийском конкурсе "Призвание-следователь- 2023"

Подведены итоги конкурса профессионального мастерства «Призвание- следователь». Конкурс проводился среди лучших специалистов в своей профессии из числа молодых сотрудников, чей стаж работы не превышает трех лет.
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