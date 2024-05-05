Мэрия рассказала, какие улицы перекроют 6 мая из-за эстафеты в центре Кинешмы

Власти объяснили, на сколько вводятся ограничения движения транспорта.Администрация Кинешмы предупредила автомобилистов, что в понедельник, 6 мая, часть улиц в центре города будут перекрыты из-за легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Приволжская правда».
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