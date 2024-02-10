Германия теряет автозаводы – американцы уходят домой

Из-за дороговизны энергоносителей (виной чему санкции против России) производство в Европе перестало быть выгодным, и американские автопроизводители начинают закрывать свои производства там под предлогом переоборудования их под выпуск новых электрических моделей, на которых скоро будут обязаны ездить жители Старого света.
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