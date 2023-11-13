Первый заместитель постоянного представителя Российской Федерации при ООН Дмитрий Полянский заявил, что мировое сообщество после окончания российской специальной военной операции узнает много новой информации о событиях на Украине и в Канаде, где прославляют нацистов.
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