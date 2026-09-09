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Узнайте, на кого из супермоделей 90-х вы больше всего похожи

Узнайте, на кого из супермоделей 90-х вы больше всего похожи

Кейт Мосс, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Линда Евангелиста © Getty Images Международный комитет эстетики и косметологии (CIDESCO) почти 30 лет назад определил 9 сентября ежегодным Всемирным днем красоты.

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