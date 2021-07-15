Зеленский и дорога в тысячу ли. О чем канцлер Германии не договорилась с президентом Украины

Сразу сообщу, что этот материал не имеет никакого отношения к распространяемым окружением Зеленского слухам о том, что верные ученики по поручению своего мудрого кормчего договорились с Китаем о продаже ему остатков украинской собственности за 5-10-15 миллиардов долларов или евро Сотрудники Офиса Зеленского профессионально путаются в показаниях, что должно придать достоверности китайской версии: врут всегда одинаково, а у слуха, имеющего под собой твёрдую основу, всегда много вариантов, поскольку все лишь краем уха что-то слышали, но точно не знают, что именно.