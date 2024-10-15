Киберэксперт Шутов: чаще всего мошенники играют на страхе пользователя

Социальная инженерия — инструмент кибермошенничества, которым активно пользуются злоумышленники для финансовых махинаций, кражи данных и получения несанкционированного доступа к системам и конфиденциальной информации, объяснил в беседе с RT Василий Шутов, преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА.