Как обеспечивают сохранность музейных экспонатов в Крыму

Чем занимаются работники Симферопольского художественного музея рассказала в эфире радио «Вести Крым» замдиректора музея Светлана Глазунова: «Собирание коллекции, её хранение, поддержание и реставрация – это вся наша профессиональная сфера деятельности, которая помогает сохранить предметы искусства, передать их будущим поколениям».