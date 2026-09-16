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Газета.ру

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Актриса Безрукова: поступление Пересильд может повлиять на отношения сокурсников к ней

Актриса Безрукова: поступление Пересильд может повлиять на отношения сокурсников к ней

Актриса Ирина Безрукова прокомментировала в беседе с kp.ru поступление Анны Пересильд.Безрукова посчитала неправильным допускать человека к обучению без всех туров поступления только из-за того, что у него есть опыт работы в кино.

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