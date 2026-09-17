Польша: Полеты возобновились в аэропорту Люблин (LUZ/EPLB) Люблинского воеводства и аэропорту Жешув-Ясионка (RZE/EPRZ) в Подкарпатском воеводстве рано утром после операций польской военной авиации, которые отвечали на российские удары по украинским территориям.