Создатели Tony Hawk's Pro Skater 3+4 представили часть своего саундтрека с Alice in Chains, Motorh...

Создатели Tony Hawk's Pro Skater 3+4 представили часть своего саундтрека с Alice in Chains, Motorhead и другимиНа прошлой неделе Activision раскрыла существование Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, описанной как ремейк двух классических игр о скейтбординге в одном пакете с несколькими улучшениями.