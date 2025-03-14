Создатели Tony Hawk's Pro Skater 3+4 представили часть своего саундтрека с Alice in Chains, Motorh...

Создатели Tony Hawk's Pro Skater 3+4 представили часть своего саундтрека с Alice in Chains, Motorhead и другимиНа прошлой неделе Activision раскрыла существование Tony Hawk’s Pro Skater 3+4, описанной как ремейк двух классических игр о скейтбординге в одном пакете с несколькими улучшениями.
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