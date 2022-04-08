Хави о поле в игре с «Айнтрахтом»: «Мяч не двигался. На «Камп Ноу» все изменится, газон будет лучше»

Хави посетовал на состояние поля после матча Лиги Европы против «Айнтрахта» (1:1). «Мяч не двигался. На «Камп Ноу» все будет по-другому, газон будет лучше.

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