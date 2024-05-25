"Мира Вашингтон не хочет": Посол Антонов раскрыл намерения США

Посол России в США Анатолий Антонов прокомментировал решение Вашингтона передать Украине очередной пакет помощи, объявление о чём вышло в тот же день, когда Россия прямо продемонстрировала готовность к переговорам.
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