Лучшие таблетки от повышенного давления

Sema

Спасибо за статью! Все мы болеем из-за греха Адама и нуждаемся в лечении. Если лекарство использовать по назначению, то оно может поправить здоровье, улучшить качество жизни, а кому-то и спасти жизнь. Если же лекарством злоупотреблять, оно становится таким же опасным, как и наркотики. Сегодня мировая индустрия задействовала тысячи человеческих рук в производстве медикаментов. Но в целом люди не перестали болеть. Будет ли выход? Одна надежда на нашего Бога. Кто исследует Писание, знает о Его замысле для людей, там записано: «Я услышал, как громкий голос от престола сказал: «Шатёр Бога — среди людей, и Бог будет жить с ними. Они будут его народом, и он будет с ними. Бог вытрет слёзы с их глаз, и смерти больше не будет, ни скорби, ни рыданий, ни боли больше не будет. Всё, что было прежде, прошло» (Откровение 21:3,4).