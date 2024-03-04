Повышенное давление – вовсе не редкость, особенно, у людей в возрасте. Можно ли найти в аптеке таблетки от повышенного давления, чтобы они помогали добиться заветных значений 120/80? Артериальное давление – это один из базовых показателей здоровья, отражающий работу не только сердечно-сосудистой системы, но и активность почек, эндокринных органов, кроветворения и нервной системы.
Лучшие таблетки от повышенного давления
Комментарии
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Леонид Никулин
дебильная статья от дебильного автора .на кой хрен ты берешься рассказывать теорию озаглавив статью про список лекарств.. и где конкретно список??? вот же идиоты..
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7 час.
Станислав Магдалинов
Действительно,Перепечатал(а) пару страниц из учебников или инструкций на тот хрен,чтобы подзаработать.Единственный положительный вывод: девчёнки-провизоры лицом красивы (правильно обзываю?)В общем-болеть вредно,потому как неизвестно чем лечить
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6 час.
Sema
Спасибо за статью! Все мы болеем из-за греха Адама и нуждаемся в лечении. Если лекарство использовать по назначению, то оно может поправить здоровье, улучшить качество жизни, а кому-то и спасти жизнь. Если же лекарством злоупотреблять, оно становится таким же опасным, как и наркотики. Сегодня мировая индустрия задействовала тысячи человеческих рук в производстве медикаментов. Но в целом люди не перестали болеть. Будет ли выход? Одна надежда на нашего Бога. Кто исследует Писание, знает о Его замысле для людей, там записано: «Я услышал, как громкий голос от престола сказал: «Шатёр Бога — среди людей, и Бог будет жить с ними. Они будут его народом, и он будет с ними. Бог вытрет слёзы с их глаз, и смерти больше не будет, ни скорби, ни рыданий, ни боли больше не будет. Всё, что было прежде, прошло» (Откровение 21:3,4).
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3 час.
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