Омичка отсудила у "Уральских авиалиний" компенсацию за посадку в поле

Самолёт авиакомпании до сих пор находится на поле в Убинском районе Новосибирской области.В Омске суд Кировского района рассмотрел иск местной жительницы к авиакомпании "Уральские авиалиниям" по поводу возмещения морального вреда за аварийную посадку лайнера в пшеничном поле в Новосибирской области.