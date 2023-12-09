Шольц назвал помощь Украине «финансовым вызовом» для Германии

Помощь Украине стала для Германии «финансовым вызовом», однако она будет продолжаться. Об этом в субботу, 9 декабря, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, выступая на съезде немецкой Социал-демократической партии (СДПГ).
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