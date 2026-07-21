«Больше 200 нарушений»: МО Украины сообщило о результатах проверок в ТЦК Министерство обороны Украины раскрыло результаты внеплановых пров.
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«Больше 200 нарушений»: МО Украины сообщило о результатах проверок в ТЦК Министерство обороны Украины раскрыло результаты внеплановых пров.
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