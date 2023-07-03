С 3 по 10 июля 2023 года на территории Новоуральского городского округа проводится оперативно-профилактическое мероприятие(ОПМ) «Быт»

Целью ОПМ «Быт» является предупреждение тяжких и особо тяжких преступлений, совершаемых на почве семейно-бытовых отношений, активизация работы по выявлению и постановке на учет лиц, допускающих правонарушения в быту, состоящих на учете в медицинских учреждениях за злоупотребление спиртными напитками и представляющих опасность для окружающих, неблагополучных семей, где родители злоупотребляют спиртными напитками, не занимаются воспитаем несовершеннолетних детей, допускают жестокое обращение с ними, выявление и постановка на учет лиц, от которых можно ожидать совершения правонарушений, в том числе преступлений.