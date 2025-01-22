Барнаул борется за звание лучшего города страны

Итоги голосования подведут 31 декабря 2025 года Проект "Город России – национальный выбор" запустил голосование за выбор самого привлекательного и узнаваемого города страны в 2025 году, принять участие может каждый желающий.
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