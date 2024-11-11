С начала ноября в регионе выявлено 6 нарушений правил охоты

Специалисты "Тамбовохоты" регулярно проводят рейды на территории охотничьих угодий. Цель мероприятий - мониторинг обстановки, пресечение и выявление нарушений охотничьего законодательства, сообщили в минэкологии области.
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