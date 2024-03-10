10 марта 1943 года в Советском Союзе были начаты практические работы по созданию ядерного оружия. Бесспорно, создание этого вида вооружения заслуженно отдано Лаврентию Павловичу Берия.
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10 марта 1943 года в Советском Союзе были начаты практические работы по созданию ядерного оружия. Бесспорно, создание этого вида вооружения заслуженно отдано Лаврентию Павловичу Берия.
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