Минобороны: ВСУ потеряли до 350 военнослужащих и три БМП на Донецком направлении

На Донецком направлении российские войска отразили восемь атак Вооруженных сил Украины (ВСУ). Потери противника составили 350 человек, три боевых машины, бронетранспортер и пять автомобилей, сообщили в Telegram-канале Минобороны России.
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