Украинскими ракетами поврежден российский корабль

В ночь на 26 декабря порт Феодосии был атакован самолетами украинской тактической авиации. Через пару часов Минобороны РФ официально подтвердило, что поврежден один из наших Больших десантных кораблей (БДК), количество которых а нашем ВМФ, заметим, весьма ограничено.