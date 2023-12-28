Украинскими ракетами поврежден российский корабль

В ночь на 26 декабря порт Феодосии был атакован самолетами украинской тактической авиации. Через пару часов Минобороны РФ официально подтвердило, что поврежден один из наших Больших десантных кораблей (БДК), количество которых а нашем ВМФ, заметим, весьма ограничено.
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