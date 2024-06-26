Страна и люди
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Страна и люди

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Скотт Беннетт заявил, что Ассанж спас Сноудена с помощью России

Скотт Беннетт заявил, что Ассанж спас Сноудена с помощью России

Бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт заявил «Звезде», что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж спас бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, посоветовав ему обратиться к России за помощью, когда его загнали в угол.

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Комментарии
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Надежда
Россия испокон веков спасала всех, кто нуждался в помощи и кто просил защиты! Но благодарность была только в момент спасения и быстро забывалась причина из-за чего маленькие народы оказались под крылом защиты великой страны!( А сегодня молодое поколение выросло на переписанной истории, которое считает Россию не спасительницей, а &quot;агрессором и оккупатом&quot;!((😡
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