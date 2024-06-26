Скотт Беннетт заявил, что Ассанж спас Сноудена с помощью России

Надежда

Россия испокон веков спасала всех, кто нуждался в помощи и кто просил защиты! Но благодарность была только в момент спасения и быстро забывалась причина из-за чего маленькие народы оказались под крылом защиты великой страны!( А сегодня молодое поколение выросло на переписанной истории, которое считает Россию не спасительницей, а "агрессором и оккупатом"!((😡