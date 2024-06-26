Бывший офицер армии США, политолог Скотт Беннетт заявил «Звезде», что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж спас бывшего сотрудника ЦРУ и Агентства национальной безопасности США Эдварда Сноудена, посоветовав ему обратиться к России за помощью, когда его загнали в угол.
Скотт Беннетт заявил, что Ассанж спас Сноудена с помощью России
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда
Россия испокон веков спасала всех, кто нуждался в помощи и кто просил защиты! Но благодарность была только в момент спасения и быстро забывалась причина из-за чего маленькие народы оказались под крылом защиты великой страны!( А сегодня молодое поколение выросло на переписанной истории, которое считает Россию не спасительницей, а "агрессором и оккупатом"!((😡
Ответить
16 час.
Свежие комментарии