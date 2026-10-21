Глава 8.УГОЛ НАКЛОНА ЭКЛИПТИКИ К ЭКВАТОРУ В АЛЬМАГЕСТЕ. 1. ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ПТОЛЕМЕЯ О ЗНАЧЕНИИ УГЛА НАКЛОНА ЭКЛИПТИКИ И СИСТЕМАТИЧЕСКАЯ ОШИБКА γ Угол ε(t) наклона эклиптики к экватору является одной из основных астрономических величин.
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