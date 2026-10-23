"Вот так и уверуешь в переселение душ"(с)Шерлок ХолмсГеринг уже не торт.Из лички: «Напишите, пожалуйста, статью про Монтян.
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Что за чушь?
Можно быть одновременно и русофобом и русофилом в зависимости от обстоятельств.
Монтян была против киевского майдана.
Слушала много выпусков Монтян ,всегда она открыто говорила,о чём мы молчали.Много говорила про медлительность наших в направлении Донецка,где людей отстреливали каждый день,где люди страдали без еды и особенно без воды.Часто ругала Соловьева.В чём её экстремизм заключается?
Объясните народу.После суда над " Спартаком",настоящим героем СВО я сомневаюсь в нашем правосудии.
Автор статьи что полезного для России сделала? Сколько на фронте волонтёрила? За Монтян слежу лет 10. Порядочный человек и патриот России . Правду не исказить...