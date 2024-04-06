Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 783 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Бедный
    Вот не хочу работать (((( Ваще не хочу ((( Но счета сами себя почему-то не оплачивают и еду бесплатно тоже никто не п...Трудных подростко...
  • Nikita Kopitov
    Я одного не понимаю, янки и наглосаксы, умудряются ставить лояльных себе правителей в любой части планеты. Почему ж м...Об отмене парада ...
  • Silver Kont
    А теперь вопрос - нахуя оказывать какую-либо помощь охуевшим казахчушкам, добра не помнящим? Страдают без тепла и вод...Об отмене парада ...

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана

"Принято решение отменить безвизовый режим для владельцев общегражданских паспортов Таджикистана во время их поездок в Турцию в соответствии со статьёй 18 Закона об иностранцах и международной защите № 6458", - сказано в тексте указа Реджепа Тайипа Эрдогана, который опубликован в официальном правительственном вестнике Resmi Gazete.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх