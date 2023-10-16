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Квалификация Евро-2024. Португалия в гостях у Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Грецией, Бельгия примет Швецию

Квалификация Евро-2024. Португалия в гостях у Боснии и Герцеговины, Нидерланды сыграют с Грецией, Бельгия примет Швецию

Нидерланды встретятся на выезде с Грецией, Бельгия примет Швецию. Квалификация Евро-2024 8-й тур Азербайджан – Австрия Дата проведения 16 октября, 19.

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