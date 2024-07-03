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Греф предсказал два года болезни рынку жилья после закрытия госпрограммы

После завершения льготной программы какое-то время будет тяжело и девелоперам, и банкам, отметил глава Сбербанка Ипотечный рынок в России после сворачивания программы льготной программы с государственной поддержкой под 8% годовых будет болеть пару лет.

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