Греф предсказал два года болезни рынку жилья после закрытия госпрограммы

После завершения льготной программы какое-то время будет тяжело и девелоперам, и банкам, отметил глава Сбербанка Ипотечный рынок в России после сворачивания программы льготной программы с государственной поддержкой под 8% годовых будет болеть пару лет.
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