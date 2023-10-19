erid: 2VtzqxfSe8c Приветствую всех автомобилистов на канале! Как вы знаете, проблемы с аккумуляторными батареями по статистике начинаются чаще всего именно в зимний период, и чем ниже температура окружающего воздуха, тем более вероятны проблемы с вашей аккумуляторной батареей, так как при понижении температуры электролит теряет плотность, а значит и шансы на успешный запуск двигателя снижаются, особенно […] Сообщение Как запустить двигатель любого автомобиля с полностью разряженным аккумулятором появились сначала на Дзен дневник.