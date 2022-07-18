Широков о Дзюбе: «После «Зенита» тяжело окунуться в другую денежную реальность, но придется»

Роман Широков высказался о том, как Артем Дзюба ищет новый клуб. – Думаю, что в Азербайджан Дзюба не поедет – договорился и останется в России.
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