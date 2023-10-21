Беги от него: 10 признаков мужчины, отношения с которым опасны для психики

Беги от него: 10 признаков мужчины, отношения с которым опасны для психикиСогласно данным ВОЗ, как минимум 1 из 3 женщин в возрасте от 15 до 49 лет становится жертвой физического и/или сексуального насилия со стороны своего партнера.