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Главного переговорщика Японии раскритиковали за фото с Трампом в кепке MAGA

Главного переговорщика Японии раскритиковали за фото с Трампом в кепке MAGA

Лидер главной оппозиционной партии Японии в среду раскритиковал главного переговорщика страны по тарифам США за то, что тот сфотографировался с президентом Дональдом Трампом в красной кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой», подаренной ему в Вашингтоне, сообщает 23 апреля деловое агентство Kyodo News.

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