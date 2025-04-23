Главного переговорщика Японии раскритиковали за фото с Трампом в кепке MAGA

Лидер главной оппозиционной партии Японии в среду раскритиковал главного переговорщика страны по тарифам США за то, что тот сфотографировался с президентом Дональдом Трампом в красной кепке с надписью «Сделаем Америку снова великой», подаренной ему в Вашингтоне, сообщает 23 апреля деловое агентство Kyodo News.