NYT: Украина не сможет перейти в контрнаступление в 2024 году

Украина не сможет начать масштабное контрнаступление в 2024 году, поскольку доставка военной помощи от стран НАТО может занять месяцы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в альянсе.
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