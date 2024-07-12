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NYT: Украина не сможет перейти в контрнаступление в 2024 году

NYT: Украина не сможет перейти в контрнаступление в 2024 году

Украина не сможет начать масштабное контрнаступление в 2024 году, поскольку доставка военной помощи от стран НАТО может занять месяцы, сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в альянсе.

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